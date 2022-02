Amenzi de peste 50.000 de lei si multe permise retinute in doar trei ore, la filtrele de politie din Buzau VIDEO

O ampla actiune a politistilor din judetul Buzau s-a soldat cu retinerea in vederea suspendarii a 11 permise de conducere, dintre care trei pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice. Valoarea totala a amenzilor aplicate depasesc 54.000 de lei Actiunile in sistem integrat, organizat in mediul rural, au avut loc in perioada 8-10 februarie, sub coordonarea Serviciului de Ordine Publica si a Serviciului Rutier. Au fost angrenati politisti de la Birourile de Ordine Publica, de la Serviciul ... citeste toata stirea