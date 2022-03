Asa arata furtuna surprinsa in "desertul" din Baraganul buzoian VIDEO

O furtuna puternica de praf matura campiile din judetul Buzau. In aceste ore, in cea mai mare parte a Munteniei si sud-vestul Moldovei, viteza vantului depaseste la rafala 70 de km/h. Un fenomen similar a fost inregistrat si pe E85. Imaginile cu furtuna de praf au fost surprinse intre localitatile buzoiene Pogoanele si Smeeni, unde soferii par a avea probleme pe portiuni mari din DN2C, din cauza vizibilitatii care pe alocuri se apropie de zero. Cei care au tranzitat marti aceasta portiune de ... citeste toata stirea