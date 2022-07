Asalt al politistilor intr-o discoteca din Buzau. Au fost saltati trei petrecareti care aveau droguri la ei VIDEO

Trei barbati cu varste cuprinse intre 32 si 44 de ani se vor alege cu dosar penal deoarece politistii au descoperit asupra lor pliculete cu substante ce par a fi droguri. Acestia se aflau printre clientii celei mai mari discoteci in aer liber din Buzau. Cei trei barbati au fost prinsi in weekend, atunci cand oamenii legii au efectuat o razie in mai multe zone din municipiu. Potrivit IPJ Buzau, in perioada 1 - 3 iulie, pe raza judetului Buzau au fost desfasurate mai multe razii cu efective ... citeste toata stirea