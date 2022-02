Au fost arestati trei dintre tinerii care fortau portierele unor masini din Buzau. Aveau de gand sa fure din ele VIDEO

Gasca de infractori filmati in timp ce fortau portierele unor masini dintr-un cartier buzoian aveau de gand sa fure din interiorul lor. Asta au stabilit anchetatorii, dupa ce proprietarul unuia dintre dintre autoturismele vizate de indivizi a anuntat disparitia unor obiecte. Trei dintre tineri au ajuns in arestul politiei. Cei patru tineri au inceput aventura in jurul orei patru dimineata, pe strada Transilvaniei din municipiul Buzau. Unul dintre ei s-a indreptat in fuga spre o casa si a lovit ... citeste toata stirea