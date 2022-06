Au rasunat strigate de lupta in statiunea buzoiana Sarata Monteoru VIDEO

Dacii si romanii s-au razboit in fata a sute de spectatori care au urmarit cu sufletul la gura fiecare lovitura. Cei mai fericitti au fost, copiii, care au strigat si si-au incurajat favoritii. In prima parte a zilei, zeci de turisti au fost invitati in parcul din centrul statiunii pentru a participa la o degustare de bunatati traditionale din zona Buzaului si vinuri celebre din Republica Moldova. Petrecerea a continuat intr-o alta parte a statiunii, cu scene de lupta din antichitate reproduse ... citeste toata stirea