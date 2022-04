Au sosit muncitorii care vor schimba radical centrul Buzaului, pana la sfarsitul anului VIDEO

Reabilitarea Pietei Dacia, una dintre cele mai importante investitii realizate in ultimii ani in municipiul Buzau, a demarat cu o intarziere de aproape o luna. Joi dimineata, 7 aprilie, reprezentantii firmei care efectueaza lucrarile au adus pe platoul din centrul orasului logistica de santier. Piata Dacia din Buzau se va transforma total, in lunile urmatoare. Marmura va fi inlocuita cu granit, tot cu motive traditionale, in zona vor aparea fantani arteziene, bancute noi si vor fi plantati ... citeste toata stirea