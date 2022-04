Autoritatile Buzaului promit ca amenajeaza microdelte in nordul orasului VIDEO

Ministerul Agriculturii a aprobat trecerea canalului Iazul Morilor in domeniul public al orasului Buzau si al comunei Vernesti. In prima faza, canalul natural care strabate orasul pe o lungime de 14 kilometri, va intra intr-un amplu proces de ecologizare. Conducerea Primariei Buzau anunta ca, in urmatorii ani, canalul natural are sansa de a fi reabilitat complet cu fonduri europene. In planul municipalitatii este amenajarea unor microdelte, in parteneriat cu Primaria comunei Vernesti. Iazul ... citeste toata stirea