Autoturism in flacari, pe un bulevard din municipiul Buzau VIDEO

A fost panica pe un bulevard din Buzau. Un autoturism a fost cuprins de flacari in aceasta dupa-amiaza, dar din fericire atat soferul cat si pasagerul din dreapta au reusit sa se salveze la timp. Pana la sosirea pompierilor, flacarile au cuprins compartimentul motor al masinii. Pompierii au reusit sa stinga repede incendiul, fara ca acesta sa se extinda si la alte autoturisme parcate in apropiere. Soferul le-a povestit salvatorilor ca, in timp ce ... citeste toata stirea