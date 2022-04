Barbat dat disparut de familie, cautat inclusiv in canalele de irigatii VIDEO

Echipaje de politisti, jandarmi si pompieri au intensificat activitatile de cautare a unui barbat de 44 de ani, care a fost dat disparut de familie la sfarsitul saptamanii trecute (28 martie - 3 aprilie). Misiunea se desfasoara in Maracineni si imprejurimile acestei comune, unde locuieste persoana cautata. Dumitru Vasile Gheorghe a plecat de acasa in week-end si de atunci nu a mai dat niciun semn. Dupa cateva ore in care acesta era de negasit, mama barbatului a sunat la Politie. "Politistii ... citeste toata stirea