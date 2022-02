Barbat lovit de masina, in Buzau, pe o trecere de pietoni

Traficul este dirijat in municipiul Buzau, pe strada Transilvaniei, unde un autovehicul a accidentat un pieton. Victima a fost transportata la Spitalul Judetean.In timp ce conducea autoturismul dinspre Vernesti catre centru, un sofer in varsta de 19 ani, din Buzau, a surprins si accidentat un pieton care s-ar fi angajat in traversarea drumului in zona marcajului pietonal.Accidentul s-a soldat cu ranirea pietonului, un barbat in ... citeste toata stirea