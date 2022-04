Bulevardul Nicolae Balcescu, din Buzau, inchis circulatiei auto la fiecare sfarsit de saptamana

Segmentul de bulevard cuprins intre intersectiile cu Nicolae Titulescu si Maresal Averescu este rezervat, in fiecare weekend, buzoienilor care ies la promenada si, in special, copiilor care se pot plimba in voie cu bicicletele ori rolele. Potrivit unei hotarari a Consiliului Municipal Buzau, interdictia este valabila de sambata, de la ora 12.00, pana luni dimineata la ora 4.00, la fiecare sfarsit de saptamana, pana pe 31 octombrie 2022.Masura nu se aplica in cazuri exceptionale, pentru ... citeste toata stirea