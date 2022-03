Burgerul indulcit cu miere, deliciul dintr-un restaurant buzoian

Am inceput sa punem pret pe sanatate si asta se vede cel mai bine in ceea ce mancam. In ultima perioada, am inlocuit zaharul cu mierea, iar consumul de produse apicole a crescut cu 15 la suta. Patronii de restaurante s-au adaptat si au inceput sa foloseasca mai des mierea. Intr-un local din Buzau, acest indulcitor natural este folosit inclusiv la burgeri. Burgerul aflat in meniul unui restaurant din Buzau ne este prezentat de chef Viorel ca fiind cel mai gustos din oras. Si nu chifla neagra ... citeste toata stirea