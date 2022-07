Buzaul ar putea fi al doilea oras din tara, dupa Bucuresti, ce va avea un sistem "Orbital"

Un proiect major de infrastructura, aflat in pregatire la Buzau, va conecta mai multe artere rutiere cu viitoarea autostrada A7 si drumul expres Buzau - Braila. Este vorba despre un inel rutier in jurul municipiului Buzau, in lungime de peste 26 de kilometri. Consilierii locali municipali din Buzau au aprobat incheierea unui protocol de colaborare cu Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), pentru elaborarea studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic legat de ... citeste toata stirea