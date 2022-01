Buzaul are peste 40 de cladiri care se pot darama la cutremur. Unele ar putea fi consolidate din acest an VIDEO

Ca peste tot in tara, si municipiul Buzau are numeroase cladiri care prezinta un risc major in cazul unui cutremur. Este vorba de 44 de blocuri de locuinte si cladiri care, in urma unor evaluari, sunt considerate vulnerabile in cazul producerii unui seism. Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, anunta ca 20 de blocuri cu risc seismic major vor fi consolidate integral cu bani de la stat. Aceasta inseamna ca proprietarii din imobile nu vor fi nevoiti sa achite niciun leu. Primele blocuri ... citeste toata stirea