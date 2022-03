Buzaul va avea centru intermodal de transport, cu bani de la UE. Investitia este de trei milioane de euro

Un centru intermodal de transport, integrat cu sistem park-and-ride, va fi amenajat in orasul Buzau, in cursul acestui an. Pentru acest proiect, Primaria municipiului Buzau a primit aproape trei milioane de euro din partea Uniunii Europene. Centrul intermodal va fi realizat la iesirea din municipiul Buzau spre Ploiesti, in zona poligonului auto, dar si in alte puncte din oras.Proiectul aprobat deja de de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prevede construirea ... citeste toata stirea