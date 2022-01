Buzoianca acuzata ca si-a batut copilasul pana l-a omorat si-a aflat verdictul

Georgiana Andrei, o buzoianca in varsta de 28 de ani, care in urma cu un an si-a ucis in bataie baietelul in varsta de doi ani si jumatate, a fost condamnata definitiv la 14 ani de inchisoare. Magistratii Curtii de Apel Ploiesti au respins, ca nefondat, apelul formulat de inculpata impotriva sentintei pronuntate de Tribunalul Buzau in 28 octombrie 2021. S-a mentinut astfel decizia initiala si s-a dispus deducerea duratei masurii internarii provizorii si a arestului preventiv al acesteia. ... citeste toata stirea