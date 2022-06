Buzoianca de 68 de ani, data disparuta de familie. Politistii au dat-o in urmarire

Politistii buzoieni cauta o femeie de 68 de ani care a plecat miercuri de acasa, fara sa spuna familiei unde merge. Pentru ca de atunci nu a mai dat niciun semn, nepotul femeii a sunat la 112 pentru a cere ajutorul politistilor.Politistii din IPJ Buzau au fost sesizati in cursul diminetii de joi, 30 iunie, de un barbat in varsta de 49 de ani, cu privire la faptul ca in ziua de 29 iunie, bunica sa, Florica Nechita, a plecat de acasa si nu a mai revenit.Femeia disparuta are 68 de ani, inaltime ... citeste toata stirea