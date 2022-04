Buzoianca fortata de fostul iubit sa continue relatia prin santaj. Ameninta cu publicarea unor imagini indecente

Dupa aproape jumatate de an de relatie fortata cu un barbat care o santaja cu inregistrari compromitatoare, o femeie a cerut ajutorul politistilor de investigatii criminale. Acestia au aranjat un flagrant impreuna cu victima, iar zilele trecute individul le-a picat in plasa. Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Buzau au depistat in flagrant delict un buzoian in varsta de 38 de ani, in timp ce santaja o femeie in varsta de 44 de ani, din comuna Cochirleanca.Din ... citeste toata stirea