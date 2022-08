Buzoienii vor avea la dispozitie peste 50 de puncte de inchiriere a bicicletelor

In curand, buzoienii se vor putea deplasa in oras, mai simplu si mai sanatos. Asta, dupa implementarea la nivelul municipiului Buzau a proiectului "VeloCity", un nou sistem alternativ de mobilitate urbana.Investitia presupune amplasarea a 54 de puncte de inchiriere pentru 490 de biciclete clasice.Punctele de inchiriere a bicicletelor vor fi amplasate de Primaria Buzau pe intreaga suprafata a municipiului, astfel incat buzoienii sa poata ajunge pe doua roti in orice zona a orasului.Pentru ... citeste toata stirea