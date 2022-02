Cadavrul unei femei, descoperit dupa stingerea unui incendiu de vegetatie uscata

Incendiile de vegetatie, fenomen ce pare scapat de sub controlul autoritatilor, au devenit mortale. O femeie din judetul Buzau a murit la scurt timp dupa ce a dat foc uscaturilor adunate din gospodarie.Victima este o femeie in varsta de 73 de ani, din localitatea Margaritesti. Potrivit vecinilor, aceasta obisnuia ca in prag de primavara sa-si curete terenurile agricole prin incendiere.Femeia a avut parte de un sfarsit tragic, in acest weekend, arzand de vie dupa ce a dat foc vegetatiei uscate ... citeste toata stirea