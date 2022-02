Cale ferata in reabilitare, distrusa de hotii de fier vechi. Localnicii au furat placile care prind sina de traverse

Aflata in plin proces de reabilitare, calea ferata de la Cilibia, Buzau, a devenit tinta hotilor de fier vechi din zona. Zilele trecute, un localnic a fost surprins de un angajat CFR in timp ce fura placi metalice ce urmau sa fie montate la calea ferata. CFR-istul a alertat politistii, care au demarat cercetari. In urma semnalmentelor oferite de angajatul CFR, politistii au dat de urma faptasului, un localnic de 54 de ani."Din cercetari a reiesit ca barbatul ar fi sustras, in decursul a trei ... citeste toata stirea