Camarile imbelsugate din adaposturile de aparare civila. Autoritatile transmit ca muraturile trebuie sa dispara de acolo in 24 de ore

In caz de razboi, jumatate din populatia municipiului Buzau ar incapea in adaposturile de protectie civila. S-ar chinui mai intai sa-si faca loc printre biciclete, anvelope, borcane cu dulceturi, muraturi si alte lucruri depozitate la subsol. Buzaul are 39 de adaposturi de protectie civila, cele mai multe in blocuri comuniste, la subsol. Acum, au rol de camara. La nevoie, insa, locatarii sunt obligati prin lege sa debaraseze in 24 de ore adaposturile.Seful Apararii Civile din Buzau transmite ... citeste toata stirea