Campus studentesc, in municipiul Buzau, in colaborare cu doua universitati din Bucuresti si una din Finlanda

Primaria Buzau are in plan infiintarea unui campus universitar, masura prin care urmareste sa-i convinga pe tineri sa ramana in oras sa studieze, dar si sa munceasca dupa aceea, pentru a nu mai fi nevoie de atragerea fortei de munca din exterior.Municipalitatea buzoiana a alocat, inca din acest an, bani in buget, pentru realizarea unui astfel de consortiu de invatamant dual si invatamant tehnic superior, dar se bazeaza si pe fonduri consistente prin Planul National de Redresare si Rezilienta.