Cat costa primii castraveti romanesti ajunsi anul acesta pe tarabe. Sunt produsi in solarii de langa Buzau

Au aparut primii castraveti romanesti in piete. Au preturi mai mari decat marfa din import, insa au un gust deosebit si sunt produse in sistem suta la suta natural. Un legumicultor din Buzau are de peste o saptamana la tarabe castraveti crescuti in sol romanesc. Castravetii din ferma buzoianului Mircea Tatu sunt buni de cules de mai bine de o saptamana. Ii pune in ladite numai pe cei care au o anumita dimensiune si aspect, pentru a nu-si dezamagi clientii care au asteptat luni bune primele ... citeste toata stirea