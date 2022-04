Catunul din padurile Coltilor, la trei ani dupa ce a fost parasit de ultimul vietuitor VIDEO

Catunul Comarnici a fost inghitit de tot de padure, la doar trei ani dupa ce a fost parasit si de ultimul localnic. Maria Zaican, batrana care a locuit multa vreme singura, izolata de restul comunei Colti, s-a mutat la fiica, mai aproape de Buzau, iar gospodaria ei a fost napadita de vegetatie. Comunitatea din Comarnici s-a stins rapid, insa in ultimele doua decenii Maria Zaican se incapatana sa traiasca in gospodaria inconjurata de case parasite si padure, pe o raza de cativa kilometri. In ... citeste toata stirea