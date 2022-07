Ce i-au cerut agricultorii buzoieni ministrului Daea la intalnirea de la miezul noptii VIDEO

Seceta face prapad in judetul Buzau, iar ministrul Agriculturii, Petre Daea, a ajuns in zonele afectate sa se convinga cat de grava este situatia. Alaturi de peste 30 fermieri, a mers in doua lanuri compromise total de seceta. Desi era intuneric, ministrul Daea a putut evalua, la lumina lanternelor, proportiile dezastrului. Georgian Calota este unul dintre agricultorii care l-au intampinat la miezul noptii pe ministrul Daea cu o avalansa de doleante. "Chiar daca era trecut de 11,00 noaptea, am ... citeste toata stirea