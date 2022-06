Ce solutie au adoptat soferii din Romania la scumpirea benzinei. In cat timp se amortizeaza investitia

Pretul din ce in ce mai mare al benzinei ii determina pe soferi sa caute alternative mai ieftine de deplasare. Una dintre variante ar fi montarea unei instalatii de gaz petrolier lichefiat (GPL) pe masina, care poate reduce la jumatate costurile cu carburantii. Montarea unei instalatii GPL costa in medie 3.000 de lei, iar investitia este amortizata dupa parcurgerea a 10.000 de kilometri. Costul unui litru de gaz petrolier lichefiat este in jur de 4 lei, sub jumatatea pretului unui litru de ... citeste toata stirea