Ce va face Primaria Buzau cu cel mai mare buget din ultimii ani VIDEO

Municipiul Buzau va avea in acest an cel mai mare buget din ultimii 32 de ani. O spune primarul Constantin Toma, intr-o postare pe contul personal de Facebook. Edilul-sef precizeaza ca Primaria Buzau va avea la dispozitie, in 2022, 133 de milioane de euro. Ca anii trecuti, cei mai multi bani vor fi investiti in proiecte de modernizare a infrastructurii. Bugetul de investitii al Primariei Buzau, pentru acest an, este de aproximativ 80 de milioane de euro. "Este un buget istoric, cel mai mare de ... citeste toata stirea