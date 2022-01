Cei patru buzoieni vaccinati la chiuveta, cercetati in libertate VIDEO

Ancheta inceputa de politistii buzoieni privind falsificarea certificatelor de vaccinare anti-COVID ar putea viza persoane si din alte judete. Miercuri, au avut loc cinci perchezitii in Buzau, Giurgiu si Ilfov, la angajatii unui cabinet medical si cumparatorii certificatelor false. In urma cercetarilor s-a descoperit faptul ca in perioada 2021-2022, patru buzoieni cu varste cuprinse intre 26 si 52 de ani, au beneficiat de vaccinare anti-COVID falsa. Intermediarii acestei tranzactii au fost mai ... citeste toata stirea