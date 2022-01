Centru zonal in care elevii devin salariati inca din scoala, la Buzau. Sunt vizate meseriile cerute de firme

Municipiul Buzau va avea din toamna acestui an primul centru de excelenta in invatamantul dual, profesional. Elevii devin salariati inca din scoala si se califica pentru o profesie solicitata de agentii economici. Cel putin 15 companii buzoiene vor semna in acest sens un acord cu municipalitatea si Inspectoratul Scolar. Proiectul a fost dezbatut, miercuri, in cadrul unei intalniri intre reprezentantii principalelor companii industriale din municipiul Buzau, conducerea Inspectoratului Scolar ... citeste toata stirea