Chihlimbarul confiscat de la traficanti, expus la muzeu inainte de a fi vandut prin licitatie VIDEO

Sute de kilograme de chihlimbar baltic provenit din contrabanda si capturat de catre procurorii DIICOT au fost expuse in premiera pentru publicul larg. Pietrele semipretioase, aflate in proprietatea Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), vor fi scoase la licitatie. Chihlimbarul confiscat de DIICOT a ajuns in Romania din Ucraina si urma sa fie transportat in mai multe tari din Europa. Reteaua a fost destructurata in luna noiembrie a anului trecut, si tot de ... citeste toata stirea