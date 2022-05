"Circula un urs printre casele cetatenilor", avertisment adresat localnicilor dintr-o comuna buzoiana

Se inmultesc aparitiile ursilor in apropierea satelor din zona de munte a judetului Buzau. Localnicii din Bisoca sunt terorizati in aceste zile de salbaticiuni, iar cel mai recent atac a avut loc in noaptea de 23 spre 24 mai. "Pe Recea circula un urs printre casele cetatenilor", este avertismentul aparut "Bisoca, sub teroarea ursilor". Pentru a semnala aparitiile din ce in ce mai dese ale ursilor, cu scopul de a-si avertiza consatenii si de a atrage atentia autoritatilor, George Ionasc, un ... citeste toata stirea