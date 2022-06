Cladirile din sistemul sanitar buzoian, in pericol. Centrul de Transfuzie Sanguina se degradeaza continuu VIDEO

Sediul Centrului de Transfuzie Buzau se degradeaza cu fiecare zi care trece. Crapaturile aparute atat in interiorul, cat si in exteriorul cladirii, sunt din ce in ce mai adanci. Intr-o situatie similara este si sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Buzau. Fisurile aparute de-a lungul timpului, atat in interiorul, cat si in exteriorul cladirii Centrului de Transfuzie Sanguina Buzau, sunt cea mai buna dovada a faptului ca timpul si-a pus grav amprenta peste constructia veche de aproape 50 de ... citeste toata stirea