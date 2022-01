Coliziune intre un autoturism si un autobuz, soldata cu trei raniti VIDEO

Trei tineri au fost raniti dupa ce s-au izbit cu masina de un autobuz al TransBus. La volanul autoturismului se afla un tanar incepator. In autobuzul care circula regulamentar nu se aflau calatori, masina urmand sa fie retrasa de pe traseu. Politia precizeaza ca impactul s-a produs pe fondul patrunderii pe contrasens a autoturismului. In timp ce conducea autoturismul pe directia strada Alexandru Marghiloman catre bulevardul 1 Decembrie 1918, un tanar de 18 ani din Maracineni a intrat in ... citeste toata stirea