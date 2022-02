Comunitatea izolata din judetul Buzau care tine departe valul cinci al pandemiei de COVID-19

O comuna din judetul Buzau este neatinsa de valul cinci al pandemiei de coronavirus. Este vorba despre Pardosi, unde rata imbolnavirilor este zero. In 2020, comuna Pardosi a reusit, aproape noua luni, sa tina departe de hotarele sale boala care a facut numeroase victime in lume. Comuna Pardosi se afla in nordul judetului, in Subcarpatii de Curbura, la 25 de kilometri de municipiul Ramnicu Sarat.In comunitatea retrasa, nu s-a inregistrat nici macar un caz de infectare cu SARS-CoV-2 de la ... citeste toata stirea