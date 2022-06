Consolidarea cladirii monumentale a bibliotecii judetului Buzau, intarziata doi ani VIDEO

Sediul Bibliotecii Judetene din Buzau, monument istoric, intra in reparatii capitale. Cladirea a fost golita si pregatita pentru reabilitare in urma cu doi ani, insa din cauza birocratiei abia luni a fost dat startul lucrarilor. In iunie 2019, la cateva luni dupa ce a demarat procedura de mutare a Bibliotecii Judetene "V. Voiculescu" in noul sediu provizoriu, a fost semnat si contractul de atribuire a lucrarilor catre firma care a castigat licitatia pentru consolidarea si reabilitarea cladirii ... citeste toata stirea