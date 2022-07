Constantin Toma, primarul Buzaului: "Va prezint astazi o alta harta a municipiului, care nu exista in acest moment" VIDEO

Municipiul Buzau are prima harta a viitorului. A fost prezentata recent de primarul orasului, Constantin Toma, intr-un clip video postat pe pagina sa de Facebook. Harta cuprinde printre altele proiecte aflate in faza de depunere a ofertelor de finantare. Edilul Constantin Toma spune in prezentarea sa ca unele obiective de infrastructura care apar pe harta se afla deja in lucru, iar pentru altele sunt semnate contracte de executie.De pe harta care acopera aproape un perete al biroului ... citeste toata stirea