Copila fortata sa-si vanda trupul. Victima era tinuta in apartamente inchiriate

Politistii si procurorii DIICOT au organizat, marti, 12 aprilie, o actiune in urma careia au salvat o adolescenta pe care un proxenet din Buzau, ajutat de prietena lui, o forta sa se prostitueze. Infractorul, in varsta de 21 de ani, a fost retinut pentru 24 de ore. Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Buzau, impreuna cu procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Buzau, au efectuat doua perchezitii domiciliare, in judetul Buzau, la doua persoane banuite de trafic de minori.Din ... citeste toata stirea