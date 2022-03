Cum ar interveni autoritatile dupa un cutremur puternic. Exercitiu de protectie civila, in Nehoiu VIDEO

Buzaul se afla intr-o zona seismica, iar producerea unui cutremur nu trebuie sa-i prinda nepregatiti pe salvatori. Este motivul pentru care echipajele ISU Buzau se antreneaza continuu, in aceasta pregatire incadrandu-se si exercitiul desfasurat in zona de munte a judetului. Exercitiul a avut loc joi, 17 martie, pe raza orasului Nehoiu, Buzau, iar tematica a constat in interventia salvatorilor pentru multiple situatii periculoase, urmari ale unui cutremur devastator.Pentru gestionarea ... citeste toata stirea