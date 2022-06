Cum devin elevii salariati inca din scoala si se califica pentru o profesie cautata de fabrici VIDEO

Absolventii clasei a VIII-a din toata tara si adolescentii din Republica Moldova care au terminat clasa a IX-a au sansa ca in urmatorii ani, in paralel cu scoala, sa invete o meserie, apoi sa le fie asigurat un loc de munca. In perioada 4 - 8 iulie 2022, in toata Romania, se fac inscrierile pentru invatamantul profesional dual. In acest context, Liceul "Dimitrie Filipescu", impreuna cu cele mai mari 15 firme din Buzau, unele internationale, si autoritatile locale, au creat un parteneriat ... citeste toata stirea