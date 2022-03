Cum opereaza aeronavele C-27 Spartan configurate pentru misiuni de stingere a incendiilor VIDEO

Doua aeronave C-27 J Spartan, din dotarea Fortelor Aeriene Romane, configurate pentru misiuni de stingere a incendiilor au executat duminica, 27 martie, patru misiuni in judetul Buzau, in sprijinul fortelor care actioneaza la sol. Aeronavele C-27 J Spartan care au actionat la cererea Departamentului pentru Situatii de Urgenta pot transporta cate 6.000 de litri de apa, adica sase containere, la fiecare trecere. Pana la orele amiezii, cele doua avioane au executat patru misiuni, in care au ... citeste toata stirea