Cum sa tii copilul departe de pericole, in vacanta de vara. Sfatul unui medic specialist

Vacanta de vara este perioada in care copiii petrec mult timp in aer liber, fie ca sunt la mare, la munte, ori la tara, la bunici. Iesirile dese in aer liber sunt benefice pentru copii, dar, in acelasi timp, genereaza anumite pericole. Unul dintre ele, spun medicii, este expunerea indelungata la soare. "In perioada asta, pentru ca noi venim dupa o perioada lunga de restrictii si imunitatea tuturor a avut de suferit, le recomand parintilor sa scoata copiii cat de mult posibil, sa-i plimbe, la ... citeste toata stirea