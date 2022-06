Dacii si romanii au defilat pe strazile Buzaului, cu torte, sabii si topoare in maini VIDEO

Sute de buzoieni au urmarit joi seara, 2 iunie, parada cu torte din deschiderea Buzau Fest, sarbatoarea judetului Buzau desfasurata in perioada 4-6 iunie. Alaiul format din soldati romani, luptatori daci, gladiatori si nimfe s-a oprit in fata Muzeului Judetean Buzau, unde spectatorii au admirat un scurt spectacol. Incolonati si flancati de jandarmi si numerosi spectatori, soldatii daci si romani, gladiatorii si trupele de dansatoare au pornit in parada cu torte de la Catedrala din centrul ... citeste toata stirea