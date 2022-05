De ce a murit experimentatul parasutist in antrenamentul de la Boboc. Ce s-a intamplat cu parasutele sale, vechi din anii '70

Capitanul Constantin Scortea a murit, miercuri, 25 mai, in timpul unui exercitiu de parasutare, pe aerodromul militar Boboc, judetul Buzau. Acesta era echipat cu un complet de parasute romanesti, BG-7M si BG-3M, ramase in dotarea unor unitati de aviatie. Ancheta declansata de procurorii militari dupa moartea ofiterului este in plina desfasurare. Acestia strang probe si informatii pentru a stabili de ce parasutistul, un militar cu peste 60 de salturi in cariera sa, nu a putut ateriza in ... citeste toata stirea