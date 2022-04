De ce sunt varuite trunchiurile copacilor primavara. Cum explica proprietarii de livezi asta VIDEO

Primavara este perioada in care gospodarii varuiesc pomii fructiferi, in partea inferioara a trunchiului, pana la primele crengi. Cu siguranta, multi va puneti intrebarea care este scopul acestei lucrari de primavara. Valerica Petrache detine in comuna Maracineni o pensiune inconjurata de pomi fructiferi, pe care ii ingrijeste permanent. Este atent sa nu rateze nicio lucrare de primavara, varuirea pomilor fiind una dintre interventiile importante. "Avem livada de meri in partea asta de jos, iar ... citeste toata stirea