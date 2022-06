Detaliile despre copilaria din vremea comunismului, accesibile contemporanilor la muzeu VIDEO

Jucarii, jocuri, manuale scolare, uniforme ale soimilor patriei si pionierilor, alaturi de insigne, medalii, diplome ce rasplateau performantele scolare ale elevilor din perioada comunista pot fi vazute, incepand de marti, la Muzeul Judetean Buzau. Aici a fost deschisa expozitia temporara "Copilaria in Comunism". Pentru cei mai in varsta, expozitia este o calatorie virtuala in timp. Vizitatorii mai tineri au ocazia sa descopere si interiorul unei locuinte din perioada comunista, cu mobilierul, ... citeste toata stirea