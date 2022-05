Doi raniti si un stalp doborat, urmarile unui accident produs langa Buzau

Doi tineri au ajuns la spital dupa ce au intrat cu masina intr-un stalp. Accidentul s-a produs in noaptea de 11 spre 12 mai, pe DJ 203K, in localitatea buzoiana Potoceni.Autoturismul condus pe directia Buzau catre Sapoca de catre un tanar de 18 ani, din Maracineni, a pierdut controlul asupra directiei, a iesit in afara carosabilului si a intrat in coliziune cu un stalp.Accidentul s-a soldat cu ranirea soferului si a pasagerei acestuia, o tanara de 18 ani, din ... citeste toata stirea