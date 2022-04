Doi tineri au ajuns la spital dupa ce au intrat cu masina intr-un copac

Traficul auto este dirijat la iesire din municipiul Buzau spre Soseaua Pogonele, din cauza unui accident rutier soldat cu ranirea a dousa persoane. Un autoturism s-a rasturnat in afara partii carosabile.Autoturismul condus pe Soseaua Pogonele, pe directia Smeeni catre Buzau, de catre un sofer buzoian, in varsta de 23 de ani, a pierdut controlul asupra directiei si a iesit in afara partii carosabile, intrand in coliziune cu un copac marginal.Accidentul s-a soldat cu ranirea soferului si a ... citeste toata stirea