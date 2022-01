Doi tineri au scapat cu rani minore dupa ce au fost striviti intre doua camioane

O clipa de neatentie a dus la producerea unui accident rutier, la Caldarusanca, pe DN2 E85. O soferita din Bucuresti, care mergea spre Buzau, nu a observat la timp o autoutilitara stationata pe marginea soselei. A lovit in plin vehiculul, pe care l-a impins in autoutilitara stationata in fata.Doi barbati care coborasera din autoutilitare si stateau de vorba langa masini au fost prinsi intre masinile implicate in carambol.Cei doi au fost raniti, fiind transportati la spital pentru ingrijiri ... citeste toata stirea