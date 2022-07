Doua spitale din Buzau, pregatite sa interneze bolnavii din valul sase de Covid-19

Autoritatile buzoiene se pregatesc pentru noul val de Covid-19, in conditiile in care numarul de noi imbolnaviri creste de la o zi la alta. Pentru inceput, specialistii iau in calcul internarea bolnavilor infectati cu SARS-CoV-2 in sectiile de Infectioase din Buzau si Ramnicu Sarat.In cazul in care numarul de imbolnaviri va creste accelerat, pacientii ar urma sa primeasca asistenta medicala si la Spitalul Orasenesc din Nehoiu, in sectiile cu paturi Covid-19.Autoritatile buzoiene nu exclud ca, ... citeste toata stirea